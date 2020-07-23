Konyalı kadınların "çıtır çerez tarhana" mesaisi başladı

ABDÜLHAMİT YAŞAR - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kadınların asırlardır aynı yöntemle hazırladığı ve yörede "tarna" diye adlandırılan tarhananın üretimine başlandı.

Beyşehirli ev hanımları, süzme yoğurt, bulgur, tuz, yağ ile suyu karıştırmalarının ardından bulamaç haline getirdikleri karışımı, elde ya da makinelerde yassı hale getirdikten sonra güneş altına bırakıyor.

Komşuların imece usulü hazırladığı tarhana, sofralara serilerek güneşte kurutuluyor. Yöre halkı, hava şartları ya da kuşların ürüne zarar vermemesi için tarhana başında nöbet tutuyor.

Soğuk kış akşamlarında çorba olarak da tüketilen çıtır tarhana, çayın yanında çerez niyetine, koyu sohbetlere de eşlik ediyor. Bahriye Öztemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her temmuzda tarhana yapmaya başladıklarını anlattı.

Tarhana mesaisinin yaz sonuna kadar devam ettiğini anlatan Öztemir, "Tarhana, asırlardan günümüze gelen bir gelenek. Yöre halkı tarhanasız kış geçirmez. Ayrıca yurdun dört bir yanından ve yurt dışındaki gurbetçilerimizden de talepler geliyor." dedi.