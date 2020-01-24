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Konyalı öğrencilerin yarıyıl tatili dolu dolu geçiyor

KONYA HABERLERİ  | 24.01.2020 15:58 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Atabey Gençlik Projesi” kapsamında “Karneyi getir, ücretsiz geziyi kap” sloganıyla ilkokul öğrencilerine karne hediyesi olarak şehir gezileri düzenlerken; Şehir Tiyatrosu da “Küçük Kara Balık” adlı çocuk oyununu karnesini getirerek bilet alan öğrenciler için ücretsiz sahneledi.Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde öğrencilerin yarıyıl tatili dolu dolu geçiyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Atabey Gençlik Projesi” kapsamında “Karneyi getir, ücretsiz geziyi kap” sloganıyla ilkokul öğrencilerine karne hediyesi olarak şehir gezileri düzenlerken; Şehir Tiyatrosu da “Küçük Kara Balık” adlı çocuk oyununu karnesini getirerek bilet alan öğrenciler için ücretsiz sahneledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde öğrencilerin yarıyıl tatili dolu dolu geçiyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi’ndeki Bilim Kamplarının yanı sıra yarıyıl tatilinde “Atabey Gençlik Projesi” kapsamında “Karneyi getir, ücretsiz geziyi kap” sloganıyla ilkokul öğrencilerine şehir gezileri düzenleniyor. Karnelerini getiren minik öğrenciler aileleriyle birlikte Konya’nın tarihi ve turistik mekanlarını rehber eşliğinde gezerek, yaşadığı şehri daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Öğrenciler özellikle Hazreti Mevlana Türbesi, Konya’yı kuş bakışı gören Akyokuş mevkisi ile son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Tarihi Sille Köyü” yoğun ilgi görüyor. Öğrenciler ve aileleri programlara katılmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, geziyi düzenleyen Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Yarıyıl tatili boyunca her gün merkezdeki 3 ya da 4 okul olmak üzere toplamda 52 ilkokul gezilere katılacak.

Küçük Kara Balık oyunu da ücretsiz olarak çocuklarla buluştu
Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da öğrencilere karne hediyesi olarak “Küçük Kara Balık” adlı çocuk oyununu, karnesini getirerek ücretsiz bilet alan öğrencilerle buluşturdu. Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahnelenen oyunu aileleriyle birlikte izlemeye gelen çocuklar keyif dolu anlar yaşarken tatilin tadını çıkardı.

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