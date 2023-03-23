Konyalı öğretmeninin projesiyle depremzede öğrencilere yüz yüze ve çevrim içi destek sağlanıyor

Keskin, "Bir eğitimci olarak depremzede öğrenciler için ne yapabilirim?" sorusundan yola çıkarak, sosyal medya üzerinden gönüllülük esasına dayalı bir eğitim çalışması başlattı.

Kısa sürede çok sayıda akademisyen, öğretmen ve öğretmen adayının desteğini alan çalışma, Gönüllü Öğretmenler Platformu olarak 560 eğitmenle hem yüz yüze hem de çevrim içi hizmet vermeye başladı.

Keskin, AA muhabirine, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Türk Ocakları Konya Şubesi iş birliğinde daha çok öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Gönüllü öğretmenlerin her bir depremzede öğrenciyle gönül bağı kurduğunu vurgulayan Keskin, 160'tan fazla ortaokul ve lise öğrencisiyle birebir ilgilenildiğini anlattı.

Keskin, daha fazla öğrenciye ulaşmak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Öğrenci ve öğretmenlerimizden çok güzel dönüşler aldık. Hatta bir öğretmenimiz hamileliği nedeniyle yüz yüze eğitimde zorlanabileceğini ancak soruları mesajla gönderirlerse ilgilenebileceğini söyledi. İnşallah çalışmamız daha çok kişiye fayda sağlayacak." dedi.

Öğrencilere psikolojik destek verdiklerini ve kaynak kitap sağladıklarını dile getiren Keskin, daha küçük öğrenciler için masal anlatma etkinliği de düzenleyeceklerini belirtti.

"HER ŞEY ÖĞRENCİLER İÇİN"

Platformun koordinasyon işleriyle ilgilenen ve aynı zamanda felsefe dersleri veren öğretmen Nesibe Öztaş da Hatay ve Malatya'daki öğrencileriyle çevrim içi felsefe dersleri işlediğini anlattı.

Öztaş, öğrencileri için en iyisini dilediğini vurgulayarak, "Çevrim içi eğitimlerde öğrencilerimiz internet sorunu yaşayabiliyor. Onlara doğrudan burs verebilecek herkese çağrıda bulunmak istiyorum." diye konuştu.

