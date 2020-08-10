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Konyalı sanayiciler, salgına rağmen ihracatta tarihi başarıya imza attı

KONYA HABERLERİ  | 10.08.2020 11:29 | Son Güncelleme

Konya'da, ihracatı 18 yılda 20 kat arttıran, Kovid-19 salgınına rağmen temmuz ayında il tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşan üreticiler, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor - TOBB Başkan Yardımcısı ve KTO Başkanı Selçuk Öztürk: - "Büyük bir problem olmazsa Konya inşallah, dünyada salgın dönemini ihracatını artırarak geçirebilen ender illerden biri olacak. Dünyada genel anlamda böyle bir dönemde dış ticaretini artırabilmek büyük bir başarı"

MELİKE KESKİN - Otomotivden makinaya, savunma ve havacılıktan tarıma kadar farklı sektörlerde üretim yapan firmalarıyla 2002 yılında 100 milyon dolar olan ihracatını 2 milyar dolara yükselten Konya, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de ihracatını artırarak ülkenin yüz akı oldu.

Son 18 yılda ihracatını 20'ye katlayan Konya'da, salgına rağmen, temmuz ayında yaklaşık 195 milyon dolarlık dış satımla Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı.

TOBB Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla dünya ekonomi tarihinin çok farklı bir deneyim yaşamaya başladığını belirtti.

Dünya ekonomilerinde bir küçülme beklendiğini, ancak bu kadar büyük bir küçülme olabileceğinin beklenmediğini vurgulayani Öztürk, "Özellikle ikinci çeyrekte, Amerika'da yüzde 30’a yakın, Avrupa Birliği'nde yüzde 10'un üzerinde bir küçülme meydana geldi. 2018'in sonlarında başlayan Amerika-Çin arasındaki ticari savaşlardan dolayı dünya ticaretinde bir yavaşlama vardı. Salgınla beraber bu yavaşlama iyice arttı. Dünya ekonomilerinin toparlanmasının bir miktar vakit alacağı görülüyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin de salgından önce, 2018 yılında kur atağıyla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bunun yaralarını sarmaya başladığımız, hatta 'tam sardık' dediğimiz anda tekrar salgınla ilgili bazı ekonomik sonuçlar doğdu. Ancak diğer dünya ülkeleriyle kıyasladığımızda, 'Türkiye daha hızlı refleks verdi' diyebiliriz. İhracatımız daha az düştü. Diğer ekonomik parametrelere baktığımızda, turizm ve hizmetler haricindeki sektörlerde, alınan tedbirlerin çok etkili olduğunu gördük."

- "Tarihimizin aylık bazda en yüksek ihracatını yaptık"

Öztürk, Konyalı üreticilerin salgın sürecinde takdir edilmesi gereken bir performans sergilediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Konya, son 10 yıldır Türkiye ekonomisinden daha güçlü bir duruş gösteriyor. Hem dış ticaret rakamları hem de işsizlik rakamlarına baktığımızda, Konya ekonomisi Türkiye ekonomisinden daha iyi bir performans sergiliyor. Bu durum ihracat rakamlarına da yansıdı ve temmuz ayında 194 milyon doları aşarak tarihimizin aylık bazda en yüksek ihracatını yaptık.

Geçen sene 2 milyar dolar ihracat yapmıştık. Bu sene salgına rağmen ilk 7 ayı değerlendirdiğimizde, geçen senenin ilk 7 ayıyla hemen hemen aynı rakamı yakaladık. Büyük bir problem olmazsa Konya inşallah, dünyada salgın dönemini ihracatını artırarak geçirebilen ender illerden biri olacak. Dünyada genel anlamda böyle bir dönemde dış ticaretini artırabilmek büyük bir başarı."

Konya'da çok farklı sektörlerin üretim halinde olduğunu dile getiren Öztürk, dışarıdan bakıldığında "Konya ihracatı" denilince akıllara "tarım ürünleri" geldiğini ancak kentin en büyük ihracat kalemlerinin otomotiv yedek parça ve makina olduğunu, bu kalemleri tarım ürünleri ve gıda ürünlerinin takip ettiğini bildirdi.

Öztürk, bu çeşitliliğin zamanla, büyük emeklerle oluştuğunu dile getirerek, "2002 yılında Konya, Türkiye'deki ihracatın sadece binde 3'ünü yapabiliyordu. Türkiye'nin ihracatı zaten çok düşük, Konya'da ise yok denecek kadar azdı, 100 milyon dolardı. 2020'ye geldiğimizde artık Türkiye'nin ihracatının yüzde 1,5'unu yapan bir şehir olduk." diye konuştu.

- "Hemen hemen tüm dünya ülkelerine ihracat yapıyoruz"

Konya'nın büyük yabancı sermayelerden de yatırım alan bir şehir olduğunun altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:

"İhracat yaptığımız ülke sayısı da artıyor. Artık 'hemen hemen tüm dünya ülkelerine ihracat yapıyoruz' diyebilirim. Mesela Güney Amerika pazarı Konya'nın sonradan, son 10 yılda keşfettiği bir pazar ama çok ciddi bir ihracatımız var artık. Uzak Asya pazarına hemen hemen hiç ihracatımız yokken artık ciddi ihracat yapabiliyoruz. Yaklaşık 190 ülkeye ihracat yapıyoruz ama son dönemlerde özellikle Güney Amerika ve Uzak Asya ihracatımız ciddi seviyede artış gösteriyor."

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