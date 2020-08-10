Konyalı sanayiciler, salgına rağmen ihracatta tarihi başarıya imza attı

MELİKE KESKİN - Otomotivden makinaya, savunma ve havacılıktan tarıma kadar farklı sektörlerde üretim yapan firmalarıyla 2002 yılında 100 milyon dolar olan ihracatını 2 milyar dolara yükselten Konya, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de ihracatını artırarak ülkenin yüz akı oldu.

Son 18 yılda ihracatını 20'ye katlayan Konya'da, salgına rağmen, temmuz ayında yaklaşık 195 milyon dolarlık dış satımla Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı.

TOBB Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla dünya ekonomi tarihinin çok farklı bir deneyim yaşamaya başladığını belirtti.

Dünya ekonomilerinde bir küçülme beklendiğini, ancak bu kadar büyük bir küçülme olabileceğinin beklenmediğini vurgulayani Öztürk, "Özellikle ikinci çeyrekte, Amerika'da yüzde 30’a yakın, Avrupa Birliği'nde yüzde 10'un üzerinde bir küçülme meydana geldi. 2018'in sonlarında başlayan Amerika-Çin arasındaki ticari savaşlardan dolayı dünya ticaretinde bir yavaşlama vardı. Salgınla beraber bu yavaşlama iyice arttı. Dünya ekonomilerinin toparlanmasının bir miktar vakit alacağı görülüyor." ifadelerini kullandı.