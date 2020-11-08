YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konyalı şehidin baba evi yeniden inşa edildi

Konyalı şehidin baba evi yeniden inşa edildi

KONYA HABERLERİ  | 08.11.2020 13:16 | Son Güncelleme

Konyalı şehit Piyade Teğmen Bayram Olgun’un baba evi yeniden inşa edildi.27 Şubat 2020 tarihinde Suriye’nin İdlib kentinde hava saldırısında şehit olan Konyalı 26 yaşındaki Piyade Teğmen Bayram Olgun’un şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan merkez Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent Mahallesindeki babaevi yeniden inşa edilerek şehidin yakınlarına teslim edildi.Şehidin ailesinin ikamet ettiği ev günümüz koşullarına göre Selçuklu Belediyesi tarafından yeniden düzenlendi.

Konyalı şehidin baba evi yeniden inşa edildi

Konyalı şehit Piyade Teğmen Bayram Olgun’un baba evi yeniden inşa edildi.
27 Şubat 2020 tarihinde Suriye’nin İdlib kentinde hava saldırısında şehit olan Konyalı 26 yaşındaki Piyade Teğmen Bayram Olgun’un şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan merkez Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent Mahallesindeki babaevi yeniden inşa edilerek şehidin yakınlarına teslim edildi.
Şehidin ailesinin ikamet ettiği ev günümüz koşullarına göre Selçuklu Belediyesi tarafından yeniden düzenlendi. Tadilatı yaklaşık 35 gün süren binanın betonarme elemanlara güçlendirmesi yapılarak, tüm kapı ve pencereleri, çatısı, sıhhi ve elektrik tesisatı yenilendi. Bina yalıtımla kaplanıp dışı sıvanarak, daire içi duvarlar alçı ile sıvandı ve kartonpiyer monte edilip boyanarak kullanıma hazır hale getirildi. Banyo ve lavabo gibi tüm ıslak hacimler seramikle ve daire içi zeminler laminant parke ile kaplanarak, mutfak dolapları yenilenip şehit ailesine teslim edildi.

Konyalı şehidin baba evi yeniden inşa edildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatıAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’a sponsor desteği
Kayserispor’a sponsor desteği
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Çanakkale'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 2 kişi öldü
Çanakkale'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 2 kişi öldü
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Aydın’da izolasyon kuralına uymayan 119 kişi KYK yurtlarına yerleştirildi
Aydın’da izolasyon kuralına uymayan 119 kişi KYK yurtlarına yerleştirildi

Konya Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazar

İmsak
05:53
Sabah
07:16
Öğle
12:39
İkindi
15:27
Akşam
17:52
Yatsı
19:09

Konya Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazar

Hakan Eczanesi
Karatay
Merve Şahin Eczanesi
Karatay
Berker Eczanesi
Selcuklu
Gülyiğit Eczanesi
Selcuklu
Medifarma Eczanesi
Selcuklu
Özçelik Eczanesi
Selcuklu
Yılmaz Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Konya'da yanan otomobilde yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
Konya'da yanan otomobilde yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 75 kişiye ceza kesildi
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 75 kişiye ceza kesildi
Türkiye’nin kalkınma hamlesine KOMEK desteği
Türkiye’nin kalkınma hamlesine KOMEK desteği
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.