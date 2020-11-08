Konyalı şehidin baba evi yeniden inşa edildi

Konyalı şehit Piyade Teğmen Bayram Olgun’un baba evi yeniden inşa edildi.

27 Şubat 2020 tarihinde Suriye’nin İdlib kentinde hava saldırısında şehit olan Konyalı 26 yaşındaki Piyade Teğmen Bayram Olgun’un şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan merkez Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent Mahallesindeki babaevi yeniden inşa edilerek şehidin yakınlarına teslim edildi.

Şehidin ailesinin ikamet ettiği ev günümüz koşullarına göre Selçuklu Belediyesi tarafından yeniden düzenlendi. Tadilatı yaklaşık 35 gün süren binanın betonarme elemanlara güçlendirmesi yapılarak, tüm kapı ve pencereleri, çatısı, sıhhi ve elektrik tesisatı yenilendi. Bina yalıtımla kaplanıp dışı sıvanarak, daire içi duvarlar alçı ile sıvandı ve kartonpiyer monte edilip boyanarak kullanıma hazır hale getirildi. Banyo ve lavabo gibi tüm ıslak hacimler seramikle ve daire içi zeminler laminant parke ile kaplanarak, mutfak dolapları yenilenip şehit ailesine teslim edildi.



