Konya'nın Akören İlçe Belediye Başkanı İsmail Arslan, trafik kazasında yaralandı

Konya'nın Akören ilçe Belediye Başkanı İsmail Arslan, geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Arslan yönetimindeki 42 SU 594 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Hatunsaray Mahallesi Karaağaç mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 P 9568 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Başkan Arslan ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Arslan'ı Konya Şehir Hastanesi'ne, diğer yaralıyı da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



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