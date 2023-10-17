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Konya’nın ardından Mardin de sahiplendi, Sivaslılar noktayı koydu

17.10.2023 14:18 | Son Güncelleme:
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Konya ve Sivas arasında paylaşılamayan etli ekmek tartışmasına Mardin de dahil oldu. Sivas’ta yaşayan vatandaşlar etli ekmeğin Sivas’a ait olduğunu söyledi.

Bir dönem Konya ve Sivas arasında rekabete dönüşen etli ekmek tartışmasına Mardin dahil oldu. Sosyal medyada paylaşılan videolarda etli ekmeğin Mardin’e ait olduğunu iddia eden kullanıcılara Sivas’tan yanıt gecikmedi. Sivaslı etli ekmek ustalarının yanı sıra il dışından gelen vatandaşlar da etli ekmeğin Sivas’ın bir markası olduğunu söylediler.

“ETLİ EKMEK SİVAS’IN MARKASIDIR”

Sivas’ta yaşayan ve 30 yıldır restoran işleten Ali Kara, Sivas etli ekmeğinin özelliklerinden bahsederek, “Bizim etli ekmeğimiz; Sivas’ta yetişen düvelerin yağlık kaburgasından hazırladığımız etlerimizden oluşur. Sivas etli ekmeğinin en büyük özelliği içerisinde çok fazla malzeme olmaması. Bu Selçukludan bu tarafa gelen kültürümüzün devamıdır. Sivas etli ekmeğimiz, Sivas için bir markadır. Konya ve Mardin gibi illerimiz etli ekmeği ön plana çıkarmaya çalışsalar da Sivas’ta asırlardır devam eden bir kültürdür. Biz yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyoruz. Bizim ustalardan dinlediğimiz 1945’li yıllardan bu yana etli ekmeğin olduğudur. Sivas için nasıl bir Kangal Köpeği özgü ise etli ekmekte aynı şekilde perçinlenmiş, tescillenmiş, Sivas’a mal olmuş bir kültür” dedi.

"ETLİ EKMEK SİVAS’TA YENİR"

İl dışından Sivas’a gelen vatandaşlar etli ekmeğin Sivas’a özgü olduğunu ifade ederek, “İşim icabı Türkiye’yi geziyorum. Etli ekmek Sivas’ta yenir. Konya ve Mardin’de tutturamazlar. Ben İzmir’de oturuyorum ama etli ekmek Sivas’ta yenilir. Buranın lezzetini ne Konya, ne de Mardin tutturamıyor” ifadelerine yer verdiler.

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