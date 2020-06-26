Konya'nın başşehir oluşunun 923. yıl dönümü kutlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, kentin Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun 923. yıl dönümü kapsamında program düzenledi.

Alaaddin Tepesi Alaaddin Camisi avlusunda gerçekleştirilen programda merasimler aslına uygun yapıldı.

Programda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın, başşehir kalmayı başarabilen dünyanın sayılı şehirlerinden olduğunu söyledi.

Konya'nın, başşehirlik vasfını yaşayan, yaşatan ve yansıtan bir şehir olduğunu vurgulayan Altay, şöyle devam etti:

"Konya'nın, tarihte başşehirlik yaptığını bilmeyen birisi dahi kısa bir gezintiden sonra bu şehrin farklı bir şehir olduğunu hissetmektedir. Bizler de bu hissetmekle kalmasın, bilinsin istedik ve Konya'nın payitahtlık yıl dönümlerini kutlamaya karar verdik. 7 Şubat 2020'de gerçekleştirdiğimiz 'Türkiye Selçuklu Devleti Başşehri Konya Çalıştayı bu kararımızda etkili oldu."

Altay, programda birçok ilke de imza attıklarını, bunlardan birinin Selçuklu Sultanlarına 'Saygı Nöbeti' olduğunu ifade etti.

Selçuklu Devleti'nde tahta geçme merasimlerinin cuma günleri yapıldığını anımsatan Altay, şunları belirtti: