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Konya'nın göl ve göletlerine 2 milyon 630 bin sazan yavrusu takviyesi

01.09.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın göl ve göletlerine 2 milyon 630 bin sazan yavrusu takviyesi

Konya'daki göl ve göletlere 2 milyon 630 bin sazan yavrusu salındı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü Balık Üretim Tesisleri'nde yetiştirilen sazan balığı yavruları Beyşehir Gölü'ne bırakıldı.

Konya Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, Jandarma Burnu mevkisinde balıkları göle bıraktıktan sonra gazetecilere, ildeki göl ve göletlerin balıklandırılmasına Bakanlık olarak büyük önem verdiklerini söyledi.

Yetiştirilen balıklardan 2 milyon 630 bin yavruyu Konya'ya getirdiklerini aktaran Ergin, şunları kaydetti:

"Bunun 1 milyon 250 binini Beyşehir Gölü'nün değişik yerlerine salma çalışması yapacağız. Konya'da 175 göl ve gölet bulunuyor. Geriye kalan balıkları da bugün itibarıyla bırakmış olacağız. Balık popülasyonunun korunması için yıl içerisinde en az bir kere üremesine izin vermemiz lazım. Bunun için de bazı çalışmalarımız var. Mesela sazan balığında 40 santimetreden aşağısında tutulmasını istemiyoruz. Çünkü üreme olgunluğuna ulaşması gerekiyor. Usulsüz avlanma veya elektroşok gibi avlanmaya da müsaade etmememiz lazım. Balıklandırma çalışmasının bölge yetiştiricilerine hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz."

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