YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'nın Hadim ilçesinde yetiştirilen ve geç hasat edilen kirazda rekolte düştü, fiyat arttı

Konya'nın Hadim ilçesinde yetiştirilen ve geç hasat edilen kirazda rekolte düştü, fiyat arttı

19.07.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadim Tarım ve Orman Müdürü Erol İşcan: - "Kirazların yüzde 90'ı ihracata gidiyor. Almanya, İngiltere, Rusya, Çin, Güney Kore ve Orta Doğu ülkelerine kiraz gönderiyoruz. Bu sene Dubai'ye de ihracatımız başladı" - "Rekoltenin düşük olması kirazın kalibresinin büyük olmasını sağladı. Bu da fiyatları yukarılara taşıdı. Geçen sene 10 ile 15 lira arasında seyreden fiyatlar bu sene 20 ile 25 arasında"

RAMAZAN BİLGİLİ - Türkiye'de en geç kiraz hasadının yapıldığı merkezlerden biri olan Konya'nın Toroslar üzerinde kurulu ilçesi Hadim'de yetiştirilen Ziraat-900 cinsi kirazlar, rekoltenin düşmesine rağmen fiyattaki artışla üreticisini memnun etti.

İlçede ihracata yönelik olarak 35 bin dekar alanda Ziraat-900 ve Salihli cinsi kiraz yetiştiriliyor. Ürünün hasadı yaklaşık 2 ay sürüyor.

Aroması, kalitesi ve tadıyla dikkati çeken Hadim kirazının yüzde 90'ı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesine ihraç ediliyor.

Hadim Tarım ve Orman Müdürü Erol İşcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasadın devam ettiği bugünlerde bahçe ve kiraz alım merkezlerinde büyük hareketlilik yaşandığını söyledi.

- "Bu sene Dubai'ye de ihracatımız başladı"

Yaklaşık 2 bin çiftçinin ihracata yönelik kiraz yetiştiriciliği yaptığını belirten İşcan, şunları kaydetti:

"İlçemizde 600 ile 1900 rakım arasında kiraz üretimi yapılmaktadır. Rakımın düşük olduğu bölgelerde hasat 40 gün önce başladı. 20 gün daha devam edeceğini düşünüyoruz. Ağustos ayı başında da hasadın biteceğini tahmin ediyoruz. Rekolte, iklimsel nedenlerden ötürü geçen seneye göre yüzde 35-40 civarında düştü. İlçemizde geçen sene 20-23 bin ton civarında hasat gerçekleşirken, bu sene 14-15 bin ton civarında kalacağını düşünüyoruz. Üretilen kirazların yüzde 90'ı ihracata gidiyor. Almanya, İngiltere, Rusya, Çin, Güney Kore ve Orta Doğu ülkelerine kiraz gönderiyoruz. Bu sene Dubai'ye de ihracatımız başladı. İhracatta pazar payımız her geçen gün artmaya devam ediyor. Seneye daha fazla ülkeye ihracat yapılmasını temenni ediyoruz."

İşcan, rekoltenin düşmesine karşın fiyatların üreticinin yüzünü güldürdüğünü dile getirerek, "Rekoltenin düşük olması kirazın kalibresinin büyük olmasını sağladı. Bu da fiyatları yukarılara taşıdı. Geçen sene 10 ile 15 lira arasında seyreden fiyatlar bu sene 20 ile 25 arasında." dedi.

Hadim kirazının kendine has özellikleri bulunduğunu, yüksek rakımda yetişmesinin de bunlardan biri olduğunu söyleyen İşcan, "Yükseklik çok önemli bir etken. Bölgede yaklaşık 2 bin metreye kadar kiraz yetiştiriliyor. Güneş avantajı da var tabii. Güneş ışığı aromayı çok etkiliyor. Gündüz gece sıcaklık farkının yüksek olması da kalite ve aromayı çok etkiliyor. Kirazımızın bu gibi avantajları var." ifadelerini kullandı.

- "Bu sene istenen tonajlar çıkmıyor ama kirazlar çok kaliteli ve güzel para ediyor"

Kiraz ihracatçısı Mahir Küçük de günlük 15 ila 25 ton civarında kiraz alımı yaptıklarını ifade etti.

Hadim'den 10 yılı aşkın süredir kiraz ihracatı yaptığını söyleyen Küçük, şunları kaydetti:

"Rekolte düşük olduğu için bu sene istenen tonajlar çıkmıyor ama kirazlar çok kaliteli ve güzel para ediyor. Yani Hadim'in kirazı olmadığı için bu sene fiyatlar biraz daha yüksek oldu. Çiftçi geçen sene 10 ton topluyorsa, bu sene 5 ton topladı ama yine de geçen sene aldığı 10 tonun parasını bu sene aldı, herkes memnun. Geçen seneki fiyatımız 15-16 liraydı. Bu sene 20 ile 25 lira arasında."

Hadim kirazının aroması, lezzeti ve kalibresinin çok iyi olduğunu, bu nedenle büyük kısmının ihracata gittiğini dile getiren Küçük, ürünleri çoğunlukla Avrupa ülkelerine, Almanya, Çin ve Güney Kore'ye ihraç ettiklerini, bu sene Dubai'den yoğun talep aldıklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
18 yılın rekoru! Başvuru yapan yapana18 yılın rekoru! Başvuru yapan yapana
PARTNEREmir Sarıgül bu işe çok sinirlenecek! Bodrum'da tatil yapan Buket Aydın'a 300 adet gülle jest yapıldıEmir Sarıgül bu işe çok sinirlenecek! Bodrum'da tatil yapan Buket Aydın'a 300 adet gülle jest yapıldı
75 ülkeden 750 karikatürist Nasreddin Hoca'yı çizdi75 ülkeden 750 karikatürist Nasreddin Hoca'yı çizdi
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 19 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:54
Sabah
05:36
Öğle
13:01
İkindi
16:53
Akşam
20:17
Yatsı
21:52

Konya Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Pazartesi

Merve Şahin Eczanesi
Karatay
Yağmur Eczanesi
Karatay
Eyüp Sultan Eczanesi
Selcuklu
Ferda Eczanesi
Selcuklu
Merve Çerşil Eczanesi
Selcuklu
Öztürk Eczanesi
Selcuklu
Tuğçe Belviranlı Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu

Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bankacılığı bırakıp tarıma yönelen kadın girişimci taleplere yetişemiyor

Bankacılığı bırakıp tarıma yönelen kadın girişimci taleplere yetişemiyor

GÜNCELLEME - Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde zanlının yanlış eve girdiği iddiası

GÜNCELLEME - Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde zanlının yanlış eve girdiği iddiası

TBMM kararları Resmi Gazete'de

TBMM kararları Resmi Gazete'de

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.