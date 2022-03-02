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Konya'nın Ilgın ilçesinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

02.03.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Ilgın ilçesinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Konya'nın Ilgın ilçesinde kar, don ve buzlanma olasılığı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olumsuz hava şartlarının gerçekleşmesinin beklenildiğine dair iletilen meteorolojik veri ve uyarılar nedeniyle, 2 Mart Çarşamba yüz yüze eğitime ara verildi.

Uzaktan eğitimle eğitimin yürütüleceği, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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