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Konya'nın parkları sonbahar görüntüsüyle büyülüyor

KONYA HABERLERİ  | 09.11.2020 11:26 | Son Güncelleme

Konya'da devasa yapılarıyla insanları doğa ile iç içe hissettiren parklar, içerisindeki ağaç çeşitliliği sayesinde sonbahar mevsimde ayrı bir görsel şölen oluşturuyor - Evcil hayvanlara da adeta "barınak" olan parklar, kedi, köpek ve çeşitli kuş türleriyle daha da şenleniyor

SAVAŞ GÜLER - Konya'da doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyen vatandaşların uğrak yerlerinden olan parklar, sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Merkez Meram ilçesindeki Karaaslan Hadimi ile Kozağaç parkları, büyüklükleriyle dikkat çekerken, ağaç çeşitliliği bakımından da adeta bir renk cümbüşü oluşturuyor.

Sonbaharda yaprakların sararması ve kızarmasıyla farklı renk tonlarına bürünen parklar, izlemeye doyulmayan bir görüntü oluşturuyor.

Mevsimin tüm renklerinin bir arada görülebildiği parklara gelen fotoğraf tutkunları, yağlı boya tablolarını aratmayan manzarayı fotoğraf karelerine yansıtıyor.

Konyalıların yanı sıra şehir dışından gelen vatandaşların da ilgisini çeken rengarenk parklar, arkadaşları veya aileleriyle gelenlerin stres atmasını ve şehrin gürültüsünden biraz da olsa uzaklaşmasını sağlıyor.

Havaların soğuması ve yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle ziyaretçi bakımından yoğunluk yaşanmasa da adeta gökkuşağını andıran renklere kayıtsız kalamayan bazı vatandaşlar, fotoğraf çekmek için parkları ziyaret ediyor.

İçerisinde bulunan evcil hayvanlara da adeta "barınak" olan parklar, kedi, köpek ve çeşitli kuş türleriyle daha da şenlenirken, renk dokusu, yapay göletleri, kameriyeleri, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve tematik özellikleri ile şehre değer katıyor.

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