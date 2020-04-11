YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'nın sessizliğe bürünen cadde ve sokakları havadan görüntülendi

Konya'nın sessizliğe bürünen cadde ve sokakları havadan görüntülendi

KONYA HABERLERİ  | 11.04.2020 14:36 | Son Güncelleme

Konya'nın sessizliğe bürünen cadde ve sokakları havadan görüntülendi

Konya'da, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan meydan, cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.

Kentin en işlek olduğu Mevlana Meydanı, Alaaddin Bulvarı, Atatürk İstanbul Caddesi, kent otogarı ile ana arterler ve sokaklar sessizliğe büründü. Toplu taşımanın durduğu kentte polisler gözlem noktaları oluşturdu.

Sokakları ilk kez bu kadar boş gördüğünü belirten KonTV Haber Spikeri İbrahim Arıcı, mesleki olarak gözlem yapmak için sokağa çıktığını belirterek, yasağa herkesin uymasının gurur verici olduğunu söyledi.

Arıcı, kent caddelerinde sadece polisleri görebildiğini belirterek, "Sokağa çıkma yasağını ben ilk kez yaşıyorum. Kenti bu denli boş görmemiştim. Mesleki gözlem için dışarıdayım. Sokağa çıkma yasağını çok eleştirenler oldu, fakat İtalya ve Fransa gibi ülkelerde 24 saat önceden haber edilen yasaklarda insanlar 24 saat dışarıda kaldılar. Bunu da görmek, anlamak lazım." diye konuştu.

Polislerin devriye görevi yaptığı sokak ve caddelerin ise boş olduğu, kent sakinlerinin yasağa uygun davrandığı gözlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber varKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber var
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
Anahtar Kelimeler:
drone Konya Soakğa çıkma yasağı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Akdeniz Üniversitesi’nde uzaktan eğitim devam ediyor

Akdeniz Üniversitesi’nde uzaktan eğitim devam ediyor

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Konya Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:48
Sabah
06:13
Öğle
12:56
İkindi
16:35
Akşam
19:29
Yatsı
20:48

Konya Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Elif Eczanesi
Karatay
Ulukan Eczanesi
Karatay
Efe Eczanesi
Selcuklu
İrem Eczanesi
Selcuklu
Müge Eczanesi
Selcuklu
Nalçacı Büyük Eczanesi
Selcuklu
Tuğçe Ekici Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Karaca: “Tüm gücümüzle insanlık için çalışmaya devam edeceğiz”

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Karaca: “Tüm gücümüzle insanlık için çalışmaya devam edeceğiz”

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Konya Büyükşehir Belediyesi geçici hizmet binalarına taşınıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi geçici hizmet binalarına taşınıyor

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Konya’da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu

Konya’da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.