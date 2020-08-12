Konya'nın tarihi mekanları Avrupa'da görücüye çıkıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi koordinatörlüğünde, TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği), Kodolanyi Janos Üniversitesi (Macaristan), Stichting PRIME (Hollanda), InEuropa (İtalya) ve ARTIFACTORY (Yunanistan) ortaklığında yürütülen proje, farklı ülkelerden ilgili paydaşları bir araya getiriyor.

"Proje kapsamında katılımcı ülkeler, çok fazla bilinmeyen, tanıtımı iyi yapılamamış kültürel alanları seçti. Proje kapsamında Konya'dan Çatalhöyük, Akmanastır, Sille, Gevale Kalesi ve Yunuslar'ı seçtik. Bunların tanıtımı için kısa film çekimleri tamamlandı. Bu yerlerin tanıtımı ve hikayeleri İngilizce ve Türkçe hazırlandı. Görsel çalışmalar, Avrupa Birliği komisyonunun dijital platformunda tanıtımı yapılacak. Proje, AB destekli olması bakımından bölgesel, ulusal ve uluslararası uygulamadır. TÜRSAB'ın bu projede yer alması da bu eserlerin tanıtımı açısından oldukça çok önemli. Tur şirketleri ve seyahat acenteleri, bu bölgelere yönelik tur paketleri hazırlayacak. Yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtımı yapılmış olacak."

Çınar, proje websitesinden de tanıtım faaliyetlerinin izlenebileceğini dile getirerek "Ayrıca yapımı devam eden e-kitap, bu eserleri bir arada toplayacak ve mobil uygulama olarak da dijital platformlarda yerini alacak. Diğer ortaklar da kendi ülkelerindeki 5 kültürel yerin tanıtımını yapacak. Projemizde NEÜ Sanat Tarihi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi İlker Mete Mimiroğlu da buraların hikayesini ön plana çıkardı. Mimiroğlu direktörlüğünde yürütülen kısa filmler, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlandı." ifadelerini kullandı.

Çınar, proje ekibinde, Mimiroğlu ile araştırma görevlileri Seda Yetimoğlu ve Cahit Karakök'ün de yer aldığını sözlerine ekledi.

