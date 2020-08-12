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Konya'nın tarihi mekanları Avrupa'da görücüye çıkıyor

KONYA HABERLERİ  | 12.08.2020 11:02 | Son Güncelleme

Necmettin Erbakan Üniversitesinin, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca finanse edilen turizm temalı projesinde, Konya'daki Çatalhöyük, Akmanastır, Sille, Gevale Kalesi ve Yunuslar'ın turizm potansiyelinin artırılması amaçlanıyor - Proje koordinatörü NEÜ Turizm Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Kevser Çınar: - "Bu yerlerin tanıtımı ve hikayeleri İngilizce ve Türkçe hazırlandı. Görsel çalışmalar, Avrupa Birliği komisyonunun dijital platformunda tanıtımı yapılacak. Proje, AB destekli olması bakımından bölgesel, ulusal ve uluslararası uygulamadır"

ABDULLAH DOĞAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) koordinatörlüğünde yürütülen TOURIBOOST projesi ile Konya'daki 5 önemli tarihi yer, uluslararası platformlarda tanıtılacak.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığınca finanse edilen turizm temalı projede, sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliğine gidilerek, Konya'nın turizm potansiyelinin artırılması amaçlanıyor.

Turizm sektöründe hizmet kalitesini artırmaya yönelik ilgili paydaşların girişimcilik ve yaratıcılık becerilerinin eğitimlerle desteklenerek ortak ülkelerde kültürel miras alanlarındaki turizm arz-talep modelinin yeniden yapılandırılması hedefleniyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi koordinatörlüğünde, TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği), Kodolanyi Janos Üniversitesi (Macaristan), Stichting PRIME (Hollanda), InEuropa (İtalya) ve ARTIFACTORY (Yunanistan) ortaklığında yürütülen proje, farklı ülkelerden ilgili paydaşları bir araya getiriyor.

- Fazla bilinmeyen kültürel varlıkların tanıtımı yapılacak

Proje koordinatörü NEÜ Turizm Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Kevser Çınar, AA muhabirine, kültürel miras alanlarının ön plana çıkarılması için çalıştıklarını söyledi.

Yürütülen AB projesinde tanıtımı iyi yapılamamış turizm varlıklarının bilinirliği için etkinlikler yürütüldüğünü anlatan Çınar, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında katılımcı ülkeler, çok fazla bilinmeyen, tanıtımı iyi yapılamamış kültürel alanları seçti. Proje kapsamında Konya'dan Çatalhöyük, Akmanastır, Sille, Gevale Kalesi ve Yunuslar'ı seçtik. Bunların tanıtımı için kısa film çekimleri tamamlandı. Bu yerlerin tanıtımı ve hikayeleri İngilizce ve Türkçe hazırlandı. Görsel çalışmalar, Avrupa Birliği komisyonunun dijital platformunda tanıtımı yapılacak. Proje, AB destekli olması bakımından bölgesel, ulusal ve uluslararası uygulamadır. TÜRSAB'ın bu projede yer alması da bu eserlerin tanıtımı açısından oldukça çok önemli. Tur şirketleri ve seyahat acenteleri, bu bölgelere yönelik tur paketleri hazırlayacak. Yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtımı yapılmış olacak."

Çınar, proje websitesinden de tanıtım faaliyetlerinin izlenebileceğini dile getirerek "Ayrıca yapımı devam eden e-kitap, bu eserleri bir arada toplayacak ve mobil uygulama olarak da dijital platformlarda yerini alacak. Diğer ortaklar da kendi ülkelerindeki 5 kültürel yerin tanıtımını yapacak. Projemizde NEÜ Sanat Tarihi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi İlker Mete Mimiroğlu da buraların hikayesini ön plana çıkardı. Mimiroğlu direktörlüğünde yürütülen kısa filmler, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlandı." ifadelerini kullandı.

Çınar, proje ekibinde, Mimiroğlu ile araştırma görevlileri Seda Yetimoğlu ve Cahit Karakök'ün de yer aldığını sözlerine ekledi.

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Selcuklu
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Selcuklu
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