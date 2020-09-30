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Konya’nın ulaşım sayfası yenilendi

KONYA HABERLERİ  | 30.09.2020 12:34 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı şehircilik hizmetlerinden olan Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi (ATUS), yapılan yeniliklerle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ATUS’un sağladığı kolaylıklarla toplu ulaşımı tercih edenlerin hayatını kolaylaştırarak gidecekleri yere en rahat şekilde gitmelerine imkan tanıdığını belirtti.

Konya’nın ulaşım sayfası yenilendi

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı şehircilik hizmetlerinden olan Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi (ATUS), yapılan yeniliklerle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ATUS’un sağladığı kolaylıklarla toplu ulaşımı tercih edenlerin hayatını kolaylaştırarak gidecekleri yere en rahat şekilde gitmelerine imkan tanıdığını belirtti. Konyalılar tarafından en çok kullanılan uygulamaların başında ATUS’un geldiğini kaydeden Başkan Altay, ATUS web sayfasında yenilikler yaparak Konyalıların daha verimli kullanmalarına yardımcı olduklarını söyledi.
ATUS web sayfasına eklenen yenilikler şu şekilde: “Web sayfasının mobil uyumluluğu en kullanışlı şekilde tasarlandı. Web ara yüzleri kullanıcı dostu, estetik ve mobil uyumlu olarak tasarlandı. Kullanıcı girişi eklenerek kullanıcının kendine özgü paneli olması sağlandı. Artık favori durak belirlenebiliyor, istenen saat seçilebiliyor, o saatin öncesine alarm kurulabiliyor. Sistem, üye olmayan kullanıcılar için en çok sorguladıkları hat ve durakları otomatik olarak favorilere ekliyor. Kullanıcı istediği kadar elkart ekleyebiliyor ve elkart bakiyesini anlık olarak görebiliyor. ‘Otobüsüm Nerede?’ bölümünde konuma göre en yakın duraklar geliyor. Sistemde kullanıcı alışkanlık istatistiklerine göre de düzenlemeler yapıldı. Kullanıcıların daha verimli ve en kısa sürede sonuç alabilmesini sağlayan site içi arama geliştirildi. Nasıl Giderim uygulaması geliştirilerek güncellenmiş versiyonu hizmete alındı.”

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