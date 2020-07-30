Konya'nın yöresel tatlıları "sac arası ve höşmerim" sofraları süslüyor

TANER AYDIN - Konya mutfağının yöresel lezzetlerinden sac arası ve höşmerim tatlıları, sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Şerbetli tatlı sevenlerin favorisi olan sac arası ve Konya usulü höşmerim, pek çok restoranda yemek sonrası tercih edilirken, özellikle kadınların da evlerde en çok yaptığı tatlılar arasında gösteriliyor.

Kentin yöresel lezzetlerinden höşmerim, hem kullanılan malzeme hem de yapılış şekliyle Balıkesir'in höşmerim tatlısından kendini farklı kılıyor.

Konya'nın Akyokuş mevkisindeki Konya Büyükşehir Belediyesine ait Konya Mutfağı Tesisleri'nde çalışan tatlı ustası Mehmet Ali Zercü, AA muhabirine, sac arası ve höşmerimin yapılışındaki püf noktaları anlattı.

"Sac arasını özel kılan kaymaklı olması ve tereyağı ile kızartılmasıdır." diyen Zercü, tatlının, çok önceleri Bozkır ilçesindeki kadınların koyunları sağdıktan sonra sütün kaymağını çekip hemen akabinde yufkayı açarak iki sıcak sacın arasında pişirip, şerbetlemeleriyle ortaya çıkan bir tatlı türü olduğunu söyledi.