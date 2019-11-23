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Konyaspor 0 - 1 Beşiktaş

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.11.2019 21:55 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'u Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar bu sonuçla üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Beşiktaş karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Konyaspor henüz 3. dakikada Milosevic'in golüyle öne geçse de VAR incelemesi sonrası Fırat Aydınus pozisyonda Ömer Ali'nin ofsaytta olduğuna karar vererek golü geçersiz saydı.

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İlk yarıda başka önemli pozisyon olmayınca takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. İkinci devrede Beşiktaş gol için bastırmaya başladı. 57'de Diaby'nin ara pasında golü kaçıran Burak Yılmaz, 71. dakikada rakibinden sıyrılıp attığı şık golle Beşiktaş'ı maçta 1-0 öne geçirdi.

81'de yine gole yaklaşan Burak Yılmaz bu kez kaleci Serkan'ı geçemedi ve mücadele Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla üst üste 4. maçını kazanan Beşiktaş puanını 21'e yükseltirken, Konyaspor ise 13 puanda kaldı.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
sen adamların bariz golünü verme sekiztasi ilk 3 de tutacam diye konyanın hakkını ye istifa edin tff
git başka yerde ağla renkli :)) o golü tuttuğun tkmın yediğini ofsayt verilmediğini düşün empati yap. holiganca değil...
albayrak şantaj yapsanaaaa.ali dürüst lobi yapsanaaaa.terim hakemleri tehdit etseneeee.cincon6 şike yapsanaaaa....
yusuf yusuf simdiden yusuf yusuf olmussun. sigira bak nereye baglamis konuyu
6sayar cincoşlar üzüldüler ama : (
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