Konyaspor 0 - 1 Beşiktaş

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Beşiktaş karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Konyaspor henüz 3. dakikada Milosevic'in golüyle öne geçse de VAR incelemesi sonrası Fırat Aydınus pozisyonda Ömer Ali'nin ofsaytta olduğuna karar vererek golü geçersiz saydı.
İlk yarıda başka önemli pozisyon olmayınca takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. İkinci devrede Beşiktaş gol için bastırmaya başladı. 57'de Diaby'nin ara pasında golü kaçıran Burak Yılmaz, 71. dakikada rakibinden sıyrılıp attığı şık golle Beşiktaş'ı maçta 1-0 öne geçirdi.
81'de yine gole yaklaşan Burak Yılmaz bu kez kaleci Serkan'ı geçemedi ve mücadele Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla üst üste 4. maçını kazanan Beşiktaş puanını 21'e yükseltirken, Konyaspor ise 13 puanda kaldı.
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