Konyaspor, 100. yılını kutluyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un 100'üncü yıl kutlamaları devam ediyor.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen festivalde, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nun içinde ve dışında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Işık, lazer ve görsel şovların yer aldığı kutlamaların üçüncü gününde, Göksel ve Manga sahne aldı.

Festival, yarın Burcu Güneş ve Serdar Ortaç konseriyle sürecek.



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