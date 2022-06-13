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Konyaspor, 100. yılını kutluyor

13.06.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, 100. yılını kutluyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un 100'üncü yıl kutlamaları devam ediyor.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen festivalde, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nun içinde ve dışında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Işık, lazer ve görsel şovların yer aldığı kutlamaların üçüncü gününde, Göksel ve Manga sahne aldı.

Festival, yarın Burcu Güneş ve Serdar Ortaç konseriyle sürecek.

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