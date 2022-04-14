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Konyaspor, 2 oyuncusuyla sözleşme yeniledi

14.04.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşil-beyazlılar, iç transferde Soner Dikmen ve Barış Yardımcı ile sözleşme uzattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, iç transfer çalışmaları kapsamında Soner Dikmen ve Barış Yardımcı'nın sözleşmelerini 2 yıl uzattı.

Konyaspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Soner Dikmen ve Barış Yardımcı için MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyeleri Mehmet Akcan ve Burak Dağlı hazır bulundu.

Sözleşmelere imza atan 28 yaşındaki Soner Dikmen ve 29 yaşındaki Barış Yardımcı, 2023-2024 sezonu sonuna kadar yeşil-beyazlı formayı giymeye devam edecek.

Soner Dikmen, Süper Lig'de bu sezon 31 maçta görev alırken 3 gol attı. Barış Yardımcı ise bu sezon ligde 8 kez yeşil-beyazlı formayı giydi.

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