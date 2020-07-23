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Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

KONYA HABERLERİ  | 23.07.2020 21:57 | Son Güncelleme

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük aranın ardından başladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından yapılan açma germe hareketleriyle sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Volkan Fındıklı, Paolo Hurtado ile takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner, Marko Jevtovic ve Jens Jonsson katılmadı.

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