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Konyaspor-Altay maçının ardından

11.09.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: - "Her maça ayrı ayrı bakarak, her maçtan puan veya puanlar alarak bitirebileceğimiz en yüksek yerde sezonu tamamlamak istiyoruz."

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Altay'ı 3- 1 yenen İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, sezonu puan tablosunun en iyi yerinde bitirmek istediklerini belirtti.

​​​​​​​Palut, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını bunu da ilerleyen maçlarla devam ettirmek istediklerini söyledi.

Milli maç arasında da çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Palut, şunları kaydetti:

"İlk 3 maç sonrası verilen milli aradan sonra tekrar bıraktığımız yerden devam etmek istiyorduk. Takımım oyuna çok iyi başladı. İlk 20 dakikada zaten 2-0'lık skora ulaştık. Ondan sonra da oyun hakimiyetimiz devam etti. Maçın 30'la 45. dakika arası gerçekten sıkıntılı bir süreçti. Hem topu Altay'a çok kaptırdık hem de kalemizde pozisyonlar verdik. İkinci yarı kontrolümüz altında gelişti. Çok geniş alanlar yakaladık. Skoru artırabilirdik. Bizim için önemli olan bir galibiyeti almış olduk. Oyuncularım bugün genel manada çok iyi mücadele ettiler. Onları da tebrik ediyorum."

Bir gazetecinin Konyaspor'un yıl sonu hedefleriyle ilgili sorusunu Palut, şöyle yanıtladı:

"Her maça ayrı ayrı bakarak, her maçtan puan veya puanlar alarak bitirebileceğimiz en yüksek yerde sezonu tamamlamak istiyoruz. Güzel bir sezon olmasını istiyoruz. Bugünden oyuncularıma sıralama, hedef baskısı oluşturmak istemiyorum. Taraftarımız, camiamız şunu bilsin ki; belki her maç kazanamayacağız, istediğimiz sonuçlar olmayacak ama her maç özelinde en iyisini yapmaya çalışan her maç mücadele eden bir Konyaspor izleyeceklerini söyleyebilirim."

Palut, Giresunspor maçı hazırlıklarına iki günlük aranın ardından başlayacaklarını söyledi.

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