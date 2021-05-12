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Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

12.05.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 42. haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de başlayan oyuncular yenilenme çalışması ile tamamladı.

Diğer oyuncuların ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı idman, pas çalışması ve 5'e 2 oyun ile tamamlandı.

Antrenmanda, tedavisine devam edilen Alper Uludağ ise takımdan ayrı çalıştı.

Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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