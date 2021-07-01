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Konyaspor, Antalyaspor'dan Serdar Gürler'i transfer etti

01.07.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Antalyaspor'dan Serdar Gürler'i transfer etti

Konyaspor, Antalyaspor'dan Serdar Gürler'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçtiğimiz sezon Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Serdar Gürler'i kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpte yapılan açıklamaya göre, kanat oyuncusu Serdar Gürler ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 29 yaşındaki oyuncunun yanı sıra ikinci başkan Serhat Güler ile asbaşkanlardan Süleyman Oğuz ile Sertaç Tuza katıldı.

Serdar Gürler, Konyaspor'da 10 numaralı formayı giyecek.

Konyaspor, Antalyaspor'dan Serdar Gürler'i transfer etti

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