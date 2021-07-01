Konyaspor, Antalyaspor'dan Serdar Gürler'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçtiğimiz sezon Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Serdar Gürler'i kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpte yapılan açıklamaya göre, kanat oyuncusu Serdar Gürler ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 29 yaşındaki oyuncunun yanı sıra ikinci başkan Serhat Güler ile asbaşkanlardan Süleyman Oğuz ile Sertaç Tuza katıldı.

Serdar Gürler, Konyaspor'da 10 numaralı formayı giyecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz