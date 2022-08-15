KONYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Konyaspor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 15 Ağustos 2022 Pazartesi

Konyaspor Başakşehir maçı canlı olarak takip etmek isteyen kişiler arama motorlarında karşılaşmaya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Maç, Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Peki Konyaspor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor Başakşehir maçı ile ilgili detaylar haberimizde.

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor- Başakşehir maçı 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılşaşma saat 19.15'de ekrana gelecek.

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NHANGİ KANALDA?

Konyaspor- Başakşehir maçı BeIN Sports HD 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

