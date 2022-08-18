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  4. Konyaspor Basketbol Başantrenörü Engin Gençoğlu, sezon hazırlıklarını değerlendirdi:

Konyaspor Basketbol Başantrenörü Engin Gençoğlu, sezon hazırlıklarını değerlendirdi:

18.08.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yeni bir takım olmamıza rağmen takımda arkadaşlık üst seviyede. Bu beni çok mutlu etli. Yaklaşık 2 haftalık kamp döneminde herkes çok hırslı ve istekliydi"

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Beysu Konyaspor Basketbol'un başantrenörü Engin Gençoğlu, 1. etap kamp dönemini çok verimli geçirdiklerini söyledi.

Gençoğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, iki haftalık kamp dönemlerinde bütün sporcuların çok hırslı ve istekli olduğunu dile getirdi.

Sporcular için kampların hep zor geçtiğini vurgulayan Gençoğlu, "İzole bir çalışma ortamı ve yüklenme dönemi olduğu için hem fiziksel hem de mental olarak zorlanırlar. Bunun yanında takımın kaynaşması birbirini tanıması için de kamp dönemi önemli bir süreçtir. Anlaştığımız 9 yerli oyuncumuz ile 1. etap kamp dönemi çok verimli geçti. Yeni bir takım olmamıza rağmen takımda arkadaşlık üst seviyede, bu beni çok mutlu etli. 12 gün boyunca antrenmanlar yaptık ve güç depoladık." ifadelerini kullandı.

Gençoğlu, 22 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Konya'da hazırlıkları sürdüreceklerini ve iki hafta aralıksız çalışıp hazırlık maçlarına geçeceklerini söyledi.

Zorlu rakiplerle hazırlık maçları yapacaklarına dikkati çeken Gençoğlu, "Bu maçların bize katkısı olacaktır. Takımı görmek açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Konyaspor taraftarına, basketbolseverlere son topa, son saniyeye kadar pes etmeyen, mücadele eden bir takım izlettirmek için tüm enerji ve isteğimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Onları da yeni sezonda geçen sene olduğu gibi tribünlere davet ediyoruz. Büyük Konyaspor taraftarının Süper Lig'e çıkmamızda büyük bir katkısı oldu. Onları bu sene de Süper Lig maçlarına bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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