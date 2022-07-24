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Konyaspor, BATE Borisov maçı hazırlıklarına devam etti

24.07.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, BATE Borisov maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, BATE Borisov maçı hazırlıklarına devam etti

Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus ekibi BATE Borisov ile sahasında oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve topla oyunla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Konyaspor, BATE Borisov'u 28 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda ağırlayacak.

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