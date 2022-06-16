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Konyaspor, BATE Borisov maçlarını Konya'da oynayacak

16.06.2022 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, BATE Borisov maçlarını Konya'da oynayacak

İttifak Holding Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus'un BATE Borisov takımıyla deplasmanda yapacağı ilk maçı Konya'da seyircisiz oynayacağını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, uzun uğraş ve müzakerelerin sonuç verdiği belirtilerek, "Deplasmanda oynamamız gereken UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu müsabakasının Konya'da oynanmasına UEFA tarafından karar verilmiştir." denildi.

Buna göre, BATE Borisov-Konyaspor maçının 21 Temmuz Perşembe günü seyircisiz MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacağı bilgisi verilen açıklamada, talebe olumlu cevap veren BATE Borisov Kulübü ve UEFA yetkililerine teşekkür edildi.

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