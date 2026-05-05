Konyaspor Beşiktaş'ı eledi! Sergen Yalçın'a su şişesi fırlatıldı! İstifa sesleri ortalığı yıktı

Beşiktaş için sezonun en büyük tutunma dalı olan Türkiye Kupası hayalleri, Dolmabahçe’de kabusa dönüştü. İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, devleri birer birer devirdiği tarihi yürüyüşüne Beşiktaş’ı da ekleyerek adını finale yazdırdı.

DOLMABAHÇE’DE KONYASPOR ŞOKU! BEŞİKTAŞ ELENDİ, TRİBÜNLER PATLADI...

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor, 90+8'de gelen penaltı golüyle Beşiktaş'ı saf dışı bırakarak finale yükseldi. Maç sonu Sergen Yalçın'a su şişeleri fırlatılırken, siyah-beyazlı tribünler "Yönetim istifa" ve "Sergen istifa" sesleriyle inledi.

90+8’DE GELEN YIKIM: ENİS BARDHI HATA YAPMADI

Futbol kalitesinin düşük kaldığı, her iki takımın da maç boyunca sadece 1'er isabetli şut çekebildiği kısır mücadelede düğüm son saniyede çözüldü. Uzatma dakikalarında kazanılan penaltıyı gole çeviren Enis Bardhi, Konyaspor’u finale taşıyan isim oldu. Beşiktaş, taraftarı önünde çıktığı "sezonu kurtarma" maçında kaleye gitmekte zorlanınca kupaya veda etti.

İLHAN PALUT VE KONYASPOR’UN TARİHİ BAŞARISI

Konyaspor bu sezon teknik direktör İlhan Palut yönetiminde adeta bir büyükleri deviren kimliğe büründü. Yeşil-beyazlılar bu süreçte:

Ligde Galatasaray ve Trabzonspor'u devirdi.

Kupada önce Fenerbahçe'yi, ardından deplasmanda Beşiktaş'ı eleyerek tarihi bir başarıya imza attı.

SAHADA İSYAN, TRİBÜNDE ÖFKE: SERGEN YALÇIN HEDEFTE!

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş Park’ta tansiyon tavan yaptı. Soyunma odasına yönelen teknik direktör Sergen Yalçın’a tribünlerden su şişeleri fırlatıldı. Siyah-beyazlı taraftarlar, ağır mağlubiyetin ardından "Yönetim istifa" ve "Sergen istifa" sloganlarıyla stadı inletirken, camia içindeki kriz derinleşti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Maçın son anlarında rakibini düşürerek penaltıya sebebiyet veren ve büyük üzüntü yaşayan Olaitan maç sonu gözyaşlarını tutamadı.

FİNALİN ADI BEKLENİYOR

Beşiktaş’ı saf dışı bırakan Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gençlerbirliği - Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.