Trabzonspor’da Beşiktaş mesaisi başladı

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla start aldı.

Çalışmaların devamında 5’e 2 pas organizasyonları gerçekleştiren bordo-mavililer, antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç oynadı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın saat 15.00’te yapılacak antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan antrenman öncesinde futbolcu Mustafa Eskihellaç için doğum günü pastası kesilerek kutlama yapıldı.

Kaynak: İHA