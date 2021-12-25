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Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

25.12.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Aralık Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular salonda aktivasyon çalışması yaptı. Sahadaki pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışma sonrası oynanan çift kale maç ile tamamlandı.

Tedavisine devam edilen Oğulcan Ülgün, takımdan ayrı çalıştı.

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