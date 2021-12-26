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Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

26.12.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, taktik çalışmanın ardından 5'e 2 ile devam eden idmanın ardından kampa girdi.

Öte yandan, kariyerini Almanya'da sürdürme kararı alan yardımcı antrenör Ersan Parlatan, takıma veda etti.

Antrenmanın ardından düzenlenen veda programına, yeşil-beyazlı kulübün başkanı Fatih Özgökçen ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Parlatan, konuşmasında, kendisine büyük bir anlayışla ilgi gösterildiğini belirterek, "Başkanımız Fatih Özgökçen'e ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Konya'ya geldiğimiz günden bu yana herkes bizleri çok iyi karşıladı. Anlayışınız için de çok teşekkür ederim. Gönlüm her zaman burada ve Konyaspor ile birlikte olacak. Bu takım, yönetimi, teknik heyeti ve futbolcularıyla birlikte bu sezonu en iyi yerde tamamlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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