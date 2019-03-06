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Konyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 06.03.2019 09:13 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 25. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, bir günlük ara sonrasında yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Konyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın birinci bölümü salonda iki grup halinde yapılan CORE ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı.

Göztepe maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular sahada 5’e 3 ve tempolu koşu çalışması ile devam eden antrenmanı çift kale maç ve tempolu koşu ile tamamladı. Saha çalışmasının ilk bölümünde yer alan Fallou Diagne’nin yanı sıra tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Adis Jahovic, Mustapha Yatabare, Paolo Hurtado antrenmanda bulunmadı. Antrenmanında alt yapıdan Kemal Ale Çakır, Fatih Mankır, Ömer Faruk Saymen, Mücahit Kaya da yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Atiker Konyaspor Beşiktaş aykut kocaman

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