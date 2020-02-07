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Konyaspor, Denizlispor maçına hazır

KONYA HABERLERİ  | 07.02.2020 19:01 | Son Güncelleme

Konyaspor, Denizlispor maçına hazır

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip son çalışmasını Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmanın ardından çift kale maçla sonlandı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Farouk Miya ile kaleci Ozan Can Oruç katılmadı.

İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor karşılaşması, yarın saat 14.00'te Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.

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