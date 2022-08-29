Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, "90 dakika çok iyi mücadele eden bir Konyaspor takımı vardı." dedi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahada iki namağlup takımın mücadelesinin olduğunu söyledi.

Her ne kadar Eskişehir'de oynansa da kendi sahalarındaki bir maça çıktıklarını anlatan Palut, tüm planları kazanma üzerine kurduklarını kaydetti.

Palut, tüm hazırlığı Fenerbahçe'nin son 3 maçta uyguladığı 3-4-3 sistemine göre yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu noktada maça son derece etkili başladık. Oyun hakimiyeti bizdeydi. Daha çok atak girişimi yapan ve topa sahip olan takım Konyaspor'du. Enteresandır rakibimiz 10 kişi kalıp sistemini değiştirdiği zaman biz bir bocalama dönemine girdik. Buna hemen adapte olamadık. Sabırla yavaş oynamayı birbirine karıştırdık ve artı 1 kişi oynadığımız yarım saatlik süreyi yeteri kadar efektif kullanamadık maalesef. Daha sonra biz de 10 kişi kaldık. Takım tekrar oyuna karakter koyduğu mücadelesini sürdürdü ve çokça uyguladığımız bir opsiyondan galibiyet golünü bulduk. 90 dakika çok iyi mücadele eden bir Konyaspor takımı vardı. Bunun yanında dönem dönem pozitif futboldan, hücum futbolundan da çok değerli enstantaneler ortaya koyan bir Konyaspor takımı vardı sahada. Bizim için değerli bir galibiyet aldık."

Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar dileyen Palut, "(Avrupa) Maalesef biz devam edemedik ama bir şekilde hayat devam ediyor. Oyuncularımı kutluyorum. Yarın itibarıyla da Giresunspor maçının hazırlıklarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

