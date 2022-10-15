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Konyaspor-Gaziantep FK maçının ardından

15.10.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Aldığımız bu galibiyet öz güvenimizi daha da arttıracak"

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yenen Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut, galibiyetin takımın öz güvenini daha da arttıracağını söyledi.

Bulut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını ve ilk yarı yakaladıkları bazı pozisyonları değerlendiremediklerini belirtti.

Maçların savaşarak kazanıldığına değinen Bulut, bu maçta aldıkları galibiyetin de savaşarak elde edildiğini vurguladı.

Erol Bulut, rakibin de önemli pozisyonlar yakaladığına işaret ederek, "İlk yarıda yakaladıkları 2-3 net pozisyon var, golü bulabilirlerdi. Futbolcularımın hepsini tebrik ediyorum, müthiş mücadele gösterdiler. Galip geldiğimiz sürece öz güvenimiz de gittikçe artacak. Aldığımız bu galibiyet öz güvenimizi daha da arttıracak. Önümüzdeki maçlara daha öz güvenli çıkacağız ve futbolumuzu inşallah daha da geliştireceğiz." diye konuştu.

Bulut, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

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