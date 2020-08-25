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Konyaspor, günü çift idmanla tamamladı

KONYA HABERLERİ  | 25.08.2020 20:08 | Son Güncelleme

Konyaspor, günü çift idmanla tamamladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Konyasporlu futbolcular, sabah antrenmanında teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde genel kuvvet çalışması yaptı.

Akşam gerçekleştirilen ikinci çalışma ise koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 7'ye 3 top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

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