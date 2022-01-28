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Konyaspor, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti

28.01.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Cuma günü sahasında GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdman, çift kale maçın ardından yapılan koşu çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen İbrahim Sehic, Eray Birniçan, Sokol Cikalleshi ve Adil Demirbağ katılmadı.

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