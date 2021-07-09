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Konyaspor, iç transferde 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı

09.07.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşil-beyazlılar, Amir Hadziahmetovic ve Guilherme Sitya ile sözleşme yeniledi

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, iç transferde Amir Hadziahmetovic ve Guilherme Sitya ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, futbolcular Amir Hadziahmetovic ve Guilherme Sitya ile yönetim kurulu üyesi Ali Camgöz'ün katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Guilherme Sitya ile 1, Amir Hadziahmetovic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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