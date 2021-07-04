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Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen: "Orta saha ve forvete yönelik çalışmalarımız sürüyor"

04.07.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen: "Orta saha ve forvete yönelik çalışmalarımız sürüyor"

İttifak Holding Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, yeni sezon öncesi takım için transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Orta saha ve forvete yönelik çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Konyaspor Kulüp Başkanı Avukat Fatih Özgökçen, oy kullanmak için gittiği Konya Barosu Başkanlık Seçimi'nde başkan adaylarına 42 numaralı Konyaspor formasını hediye etti.

Oy kullandıktan sonra başkan adaylarını tebrik ederek, Konyaspor formalarıyla toplu fotoğraf çektiren Başkan Özgökçen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Konya Baro Başkanlığı seçimleri ifa ediliyor. Buradaki asıl gayemiz, bulunma sebebimiz oy kullanmamızın yanı sıra Konyaspor'umuzun tüm platformlarda temsil gücünü, anlaşılırlığını, kabiliyetini artırmaktır. Spor camiamızın Konyaspor'umuzu dillendirmesinin yanı sıra Konyaspor'u tüm şehre yaymak zorundayız. Biz bunun için buraya geldik. Baro seçimlerinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Seçilecek baro başkanı, yönetim kurulu üyelerinin ve diğer listedeki arkadaşların Konyaspor'a desteklerinin süreceğini biliyorum." diye konuştu.

Bir gazetecinin sorusu üzerine transfer görüşmeleri hakkında konuşan Başkan Özgökçen şunları söyledi:

"Geçen hafta içerisinde 5 futbolcu arkadaşımızla sözleşmeleri akdettik. Bunun yanı sıra hala görüşmeler devam ediyor. Prensibimiz gereği sözleşmeler tamamlanmadan herhangi bir isim açıklaması yapmıyoruz ama hem yerli, hem yabancı kontenjanlar dikkate alınarak çalışmalar devam ediyor. Orta saha ve forvete yönelik çalışmalarımız sürüyor."

Başkan Özgökçen, yakın zamanda "Konyaspor Bayrak Kampanyası" başlatacaklarını da sözlerine ekledi.

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