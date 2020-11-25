Konyaspor kupa mesaisini tamamladı

İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın sahasında Manisa Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-beyaz kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.
İttifak Holding Konyaspor, Manisa Futbol Kulübü ile yarın saat 19.00'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı hakem Ramazan Keleş yönetecek.