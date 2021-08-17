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Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

17.08.2021 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, 22 Ağustos Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlılar, pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Musa Çağıran'ın takımdan ayrı fizyoterapist İlker Arıbaş yönetiminde çalıştığı antrenmanda, Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

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