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Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

19.08.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, 22 Ağustos Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan CORE ısınma ile başladı.

Yeşil-beyazlılar, pas çalışması ve topla oyunun ardından çift kale maç oynadı.

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