Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, 22 Ağustos Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan CORE ısınma ile başladı.

Yeşil-beyazlılar, pas çalışması ve topla oyunun ardından çift kale maç oynadı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz