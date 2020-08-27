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Konyaspor, orta saha oyuncusu Musa Çağıran'ı transfer etti

KONYA HABERLERİ  | 27.08.2020 13:07 | Son Güncelleme

Konyaspor, orta saha oyuncusu Musa Çağıran'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Musa Çağıran'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Musa Çağıran ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Oyuncunun 28 numaralı formayı giyeceği kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Daha önce Altay, Aliağa Belediyespor, Galatasaray, Konyaspor, Bursaspor, Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'da forma giyen Musa Çağıran, geçtiğimiz sezonu Aytemiz Alanyaspor'da geçirdi. Yeni transferimiz Musa Çağıran, Süper Lig'de çıktığı 220 maçta 24 gol ve 14 asistle oynadı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Musa Çağıran ile kulüp menajerimiz Seçkin Özdil katıldı. Çağıran, kendisini 2 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağladı."

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