Konyaspor, Serkan Kırıntılı'nın Beşiktaş iddialara yanıt verdi!

Sosyal medyada gündem olan ''Serkan Kırıntılı, Beşiktaş ile anlaştı'' iddialarına Konyaspor kulübü yazılı bir açıklama ile cevap verdi.
"Sözleşmesi devam eden oyuncumuz Serkan Kırıntılı ile Süper Lig takımlarından birinin transfer görüşmesi yaptığına dair medyada bir takım haberler yer almaktadır.
Yayıncı kuruluşun resmi hesaplarında yer alan haberde, anlaşmanın iki sezonu kapsadığı ve kalecimiz Serkan Kırıntılı’nın bu sözleşme karşılığında ne kadar maaş alacağı tüm ayrıntılarıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Serkan Kırıntılı İttifak Holding Konyaspor’umuzun sözleşmeli oyuncusudur ve Türkiye Futbol Federasyonunun Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatına göre kulübümüzden yazılı izin belgesi alınmadığı sürece Serkan Kırıntılı dahil tüm futbolcularımız, yanısıra temsilcileri, hiçbir takımla transfer görüşmeleri yapma yetkisine sahip değildir.
Şayet medyada ayrıntılarıyla yer alan haberler doğruysa, bu transfer görüşmelerine dahil olan spor kulübü hem talimatları hiçe saymaktadır hem de etik olarak yanlış bir yol izlemektedir.
Serkan Kırıntılı ve temsilcisi kulübümüzden bu görüşmeleri yapabilmek için izin almamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur..."
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