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Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

04.01.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 9 Ocak Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdman 5'e 2 topla oyun ve koşu çalışmasıyla tamamlandı.

Tedavilerine devam edilen Paul Jose Mpoku, Oğulcan Ülgün ve Artem Kravets antrenmana katılmadı.

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