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Konyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

KONYA HABERLERİ  | 16.06.2020 20:18 | Son Güncelleme

Konyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından başladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirildi.

Gençlerbirliği maçında ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.

Daha sonra 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

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