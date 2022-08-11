Konyaspor Vaduz maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Deplasman kuralının olmadığı turda yeşil beyazlı temsilcimiz rakibini yenmek istiyor. Futbolseverler arama motorlarında "Konyaspor Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta?", "UEFA Konferans Ligi Konyaspor Vaduz maçı hangi kanalda canlı olarak yayınalacak?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Karşılaşmaya ilişkin merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KONYASPOR - VADUZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanş maçında, 11 Ağustos Perşembe günü Vaduz ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan kritik maç saat 20.00'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

