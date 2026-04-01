Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: "Uğurcan Çakır için Buffon'u sildim!"

A Milli Takımımızın Kosova'yı devirerek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası biletini aldığı tarihi maça kalecimiz Uğurcan Çakır damga vurdu! Yaptığı kritik kurtarışlarla kalesinde devleşen milli eldivene en büyük övgü ise efsane futbolcu Nihat Kahveci'den geldi. Kahveci, canlı yayında Uğurcan'ın o efsanevi performansına methiyeler dizerek, "Buffon diyordum ya, Buffon'u sildim! Helal olsun sana koçum" diyerek geceye damga vurdu.

Emre Şen

2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek Amerika biletini kapan A Milli Futbol Takımımızda, sahanın en çok parlayan yıldızlarından biri de hiç şüphesiz kalemizi gole kapatan Uğurcan Çakır oldu.

Karşılaşma boyunca rakip hücumculara geçit vermeyen ve kritik anlarda sahneye çıkarak takımını ayakta tutan tecrübeli eldiven, performansıyla futbol otoritelerinden tam not aldı. Uğurcan'ın bu kusursuz oyununa en çarpıcı yorum ise Ay-Yıldızlı formanın efsanevi golcülerinden Nihat Kahveci'den geldi.

"ASLAN GİBİ KURTARAN UĞURCAN, SANA HELAL OLSUN!"

Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: "Uğurcan Çakır için Buffon u sildim!" 1

Kontraspor YouTube kanalında tarihi maçı ve Uğurcan Çakır'ın kritik kurtarışlarını değerlendiren Nihat Kahveci, canlı yayında adeta kendinden geçti. Uğurcan'ın maçın kırılma anlarında yaptığı o iki inanılmaz kurtarışa vurgu yapan Kahveci, İtalyanların dünyaca ünlü efsane kalecisi Gianluigi Buffon'a atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Asllani’nin 2 tane şutunda aslan gibi kurtaran Uğurcan sana helal olsun. Ben bugüne kadar hep Buffon diyordum ya... Buffon’u sildim! Helal olsun koçum benim, gerçekten tarihi dokunuşlar, tarihi kurtarışlardan ikisi diyebileceğim muazzam bir performanstı."

24 YILLIK HASRETİN GİZLİ KAHRAMANI

Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: "Uğurcan Çakır için Buffon u sildim!" 2

Kosova karşısında sergilediği bu destansı performansla galibiyetin en büyük mimarlarından biri olan Uğurcan Çakır, Türkiye’nin tam 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine dönmesinde kilit rol oynadı. Sadece yaptığı kurtarışlarla değil, savunmayı yönlendirmesi ve sahadaki duruşuyla da güven veren milli kaleci, bu tarihi başarıya adını altın harflerle yazdıran kahramanlar arasındaki yerini aldı.

