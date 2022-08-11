Konyaspor-Vaduz maçının ardından

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Vaduz'a 4-2 yenilerek Avrupa kupalarına veda eden Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, hızla toparlanacaklarını ve lige bakacaklarını söyledi.

Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, turu geçmek istediklerini ancak kabul edilemez skorla elendikleri için üzgün olduğunu belirtti.

Kısa sürede toparlanmaları gerektiğine işaret eden Palut, "Bize güvenen insanlardan ve camiamızdan, takımım adına özür diliyorum. Bundan sonrası için ayağa kalkmaya çalışacağız. Çok çabuk toparlanacağız ve ligimize bakacağız. Başka yapacak bir şeyimiz yok, birbirimize sarılarak ayağa kalkmaya çalışacağız." diye konuştu.

İkinci yarının genelinde çok pozisyon bulduklarını anlatan Palut, "Maçı bırakmadık ama üçüncü golden sonra iyice riskler aldık ve oyunun disiplininden koptuk. Futbolda her şey var. Disiplini korumak lazım ama bazı skorlar size erken riskler de aldırabiliyor. Onun da etkilerini gördüğümüzü söyleyebilirim. Bu konuyu yönetimle konuşacağız ama oyuncuların maç performansları sezonluk planlarımız üzerinde çok fazla etki taşımıyor." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin zeminle ilgili sorusu üzerine Palut, şunları kaydetti:

"Hiçbir özrümüz yok. Rakibimiz, bizim kadar pas yapan bir takım olmasa da mücadele ettiler. Belki çok göze hoş gelen bir oyun oynamadılar ama savaştılar. Siz de izlediniz, bunu değerlendirin. Hiç atmadığımız kadar direkt top attık ama asla ve asla zeminin bugün biraz bozuk olması bizim Vaduz'dan 4 gol yememizi açıklayamaz. Zemine geldiğimiz zaman en kısa zamanda yoğun çalışmalarla inşallah eski haline döner. İyi zeminlerde oynamak ve bu futbolu izlemek çok daha keyifli."

