YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

KONYA HABERLERİ  | 02.07.2020 21:45 | Son Güncelleme

Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları belirtildi.

Topla yapılan çabukluk ve şut çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Tedavisine devam edilen Guilherme Sitya'nın, takımdan ayrı fizyoterapist eşiliğinde çalıştığı duyuruldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak... Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak...
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:38
Sabah
05:25
Öğle
12:59
İkindi
16:52
Akşam
20:23
Yatsı
22:03

Konya Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Bezirciler Eczanesi
Karatay
Larende Eczanesi
Karatay
Nenehatun Eczanesi
Karatay
Medifarma Eczanesi
Selcuklu
Sena Acar Eczanesi
Selcuklu
Türkmen Eczanesi
Selcuklu
Vefa Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Selçuk’un 40. Yıl Konuğu Fatih Kısaparmak Oldu

Selçuk’un 40. Yıl Konuğu Fatih Kısaparmak Oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.